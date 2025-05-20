شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: التعاون الدولي وتبادل الخبرات سبيل بناء نظام صحي يواكب تطورات العصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة والذي يُعقد خلال مايو الجاري، تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، والذي يُعد أكبر تحالف عربي في مجال الاستدامة ويضم نخبة من المؤسسات والقيادات الحكومية والخاصة.

وقد شاركت الهيئة في المعرض بفاعلية من خلال جناح خاص عرضت فيه نماذج من تجاربها الناجحة في مجال الاستدامة الصحية، إلى جانب مشاركتها الطبية في تقديم الفحوصات السريعة لزوار المعرض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات واستكشاف سبل الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف بناء نظام صحي مرن ومستدام قادر على التكيف مع تطورات العصر والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور السبكي أن مشاركة الهيئة في المعرض العربي للاستدامة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية المستدامة، وتسهم في تسليط الضوء على جهودها في التحول الأخضر، فضلًا عن دورها في تسهيل جذب الاستثمارات الذكية والشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق تعاون جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض العربي للاستدامة إقبالًا واسعًا من الزوار والمهتمين، للاطلاع على تجربة الهيئة الرائدة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الفحوصات الطبية السريعة التي قدمها فريق الرعاية الصحية لزوار الجناح، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الهيئة وإمكاناتها التقنية والبشرية.

وضمن فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرض، نُظمت جلسة نقاشية بعنوان "إدارة الرعاية الصحية المستدامة: استراتيجيات من أجل مستقبل مرن"، وترأس الجلسة الدكتورة نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الهيئة وخبراء في الرعاية الصحية.

حيث تحدث في الجزء الأول كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، وأدارت الجلسة الدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال والمشرف على ملف السياحة العلاجية بالهيئة.

وفي الجزء الثاني من الجلسة تحدث كل من: الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة، الدكتور محمد عمارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات بهية، الدكتور هشام شفيق، مدير الشئون الحكومية والاستدامة بشركة أسترازينيكا، الدكتورة رانيا السيد، المدير الإقليمي لمنظمة باثفايندر في مصر والشرق الأوسط، وأدارت الجلسة الدكتورة نرمين عاشور، مدير وحدة الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة.

ويُذكر أن تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة يضم نخبة من المؤسسات من مختلف الدول العربية، ويهدف إلى تطوير السياسات المشتركة، دعم الشراكات الفاعلة، وتسريع التحول نحو تنمية عربية خضراء وشاملة ومستدامة، حيث تمثل مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذه الفعالية فرصة متميزة لنقل الخبرات المصرية وتوسيع نطاق تأثير التجربة الرائدة في التغطية الصحية الشاملة.