شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" بمشاركة وزيرى المالية والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، فعاليات منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان " أفريقيا تنمو خضراء ".

جاء إنطلاق المؤتمر بحضور كلا من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد أحمد كجوك وزير المالية، و الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس امناء مؤسسة استدامة والدكتور كامل العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤوساء البنوك المصرية.

و يعتبر المنتدى منصةً ديناميكيةً رفيعة المستوى، والذى يعقد برعاية وزارة البيئة ،و يجمع صناع السياسات وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتلبية احتياجات رأس المال للشركات التي تسعى جاهدةً لتحقيق النمو الأخضر والاستدامة البيئية في مصر وأفريقيا.

و يركز المنتدى على إطلاق آليات تمويل مبتكرة لدعم مشاريع قابلة للتطوير ومؤثرة لشركات القطاع الخاص في قطاعات متنوعة.



البيئة تطلق فعاليات منتدى أفريقيا تنمو خضراء بمشاركة وزراء البيئة والمالية والصناعة



امنتدى أفريقيا تنمو خضراء



وزيرة البيئة البيئة في فعاليات منتدى أفريقيا تنمو خضراء بمشاركة وزراء البيئة والمالية والصناعة



