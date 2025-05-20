شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والإمارات والبحرين تعزى مصر فى حادث سقوط طائرة أثناء تنفيذ نشاط تدريبى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الأردن والإمارات والبحرين عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية مصر العربية فى حادث سقوط طائرة أثناء تنفيذ نشاط تدريبى للقوات الجوية نتيجة عطل فنى واستشهاد طاقمها.

من جانبها، ‏أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية د.سفيان القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مصر في حادث سقوط الطائرة، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الشهداء.

ودعت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي أبوظبي، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن خالص التعازي والمواساة لمصر وللحكومة وللشعب المصري الشقيق، ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.

وفي المنامة، أعربت وزارة خارجية البحرين عن تضامن المملكة مع مصر جراء حادث سقوط الطائرة، معبرة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الشهداء، ودعواتها أن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.