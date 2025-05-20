شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2026، كالتالى

يشترط في المتقدمين الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال التدريس بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.



- المستندات المطلوبة عند التقدم:

صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة “إيميرالد للتطوير التعليمى” لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه ] اسم الجهه – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الاليكتروني)

يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط علي زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس

لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026، حيث يمكن للمعلمين الدخول على الرابط التالى والتقدم

https://ejsadm.moe.gov.eg/

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة في بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهني الحقيقي والانخراط في بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفي هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم في قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.



