شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 5 آلاف حاج إلى المدينة المنورة مع استمرار التفويج لمكة والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى المدينة المنورة حتى الآن 5540 حاجًا، ضمن أفواج بعثة الحج الرسمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وسط تسهيلات واستقبال مميز.

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي للبعثة أن عملية تسكين الحجاج تمت بسهولة ويسر من خلال منظومة إلكترونية متطورة، تهدف إلى تقليل الجهد وتوفير الوقت للحجاج.

وأوضح أن بعثة الحج المصرية حرصت منذ انطلاق الموسم الحالي على تهيئة كافة الظروف التي تكفل راحة الحجاج المصريين، سواء من خلال توفير أماكن إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، أو تجهيز مخيمات مميزة في المشاعر المقدسة تواكب أعلى معايير الخدمة.

واستُقبل الحجاج المصريون فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة بمراسم ترحيب خاصة، شملت تقديم الهدايا والورود، في مشهد يعكس الحرص على إدخال السرور على قلوب الحجاج وتقديم صورة مشرفة عن التنظيم المصري للحج.



الحجاج



تفويج الحجاج



حجاج بعثة الداخلية



وصول أفواج بعثة الداخلية



وصيل حجاج بعثة الداخلية للمدينة المنورة

كما تم تجهيز حافلات مكيفة لنقل الحجاج بين أماكن الإقامة والمشاعر، ضمن خطة نقل متكاملة تهدف إلى التيسير على ضيوف الرحمن وتفادي أي مشكلات تنظيمية، وتسكين الحجاج من داخل الأتوبيسات وتعريفهم بأماكنهم في الفنادق.



كذلك وفرت البعثة وجبات جافة مكتملة العناصر الغذائية ومنظومة صحية متكاملة، بالتنسيق مع الجهات السعودية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات اليومية للحجاج، مع التركيز على الجانب الوقائي والتوعوي لضمان موسم حج آمن صحيًا.

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم بحسن الاستقبال، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية وبعثة الحج الرسمية على الجهود المبذولة لتوفير كل سبل الراحة.

وأشادوا بمستوى التنظيم والانسيابية التي شهدوها منذ لحظة مغادرتهم القاهرة وحتى استقرارهم في فنادق المدينة.

ويستمر الجسر الجوي لنقل الحجاج من مصر للأراضي المقدسة ، فضلا عن تنظيم زيارات للحجاج للروضة الشريفة.

يُذكر أن بعثة الحج المصرية تنفذ خطة شاملة هذا العام، ترتكز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير فرق دعم فني وإداري على مدار الساعة، ضمن رؤية تهدف إلى جعل موسم الحج تجربة إيمانية متميزة وآمنة لكافة المشاركين.



