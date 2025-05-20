شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة سوميتومو أوروبا: مُمتنون للدعم المستمر من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

خلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، كلمة أشاد في مستهلها بافتتاح مصنع الشركة الثالث في مصر، قائلاً: منذ عام ٢٠١٤، واصلنا العمل على التوسع في أعمالنا في مصر، ونحن اليوم أكبر مُصدر بالمنطقة الحرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: ممتنون للغاية للدعم المستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا من الوزراء المعنيين بالحكومة المصرية، مؤكداً أن شركة سوميتومو لاقت دعماً مستمراً على مدار السنوات العشر الماضية.

وخلال كلمته، أعرب "والي" عن تقديره لشركة "تويوتا موتورز أوروبا"، حيث حضر ممثل عنها اليوم، حيث تثق في الاعتماد على قطع الغيار التي تنتجها شركة سوميتومو، كما أكد أن التفاني والعمل الجاد للعمالة المصرية بالمصنع هو أساس لنجاح الشركة المستمر في مصر، قائلاً: نحن نُدرك أهمية التدريب والتطوير لموظفينا، ومن الأمثلة على ذلك إنشاء مدارس تنظيمية لمساعدة الجيل القادم في مركز التدريب الكبير في هذا الموقع لدعم الموظفين الحاليين.