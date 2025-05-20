شكرا لقرائتكم خبر عن إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن جاسوس إسرائيل الأسطورى والان مع تفاصيل الخبر

بعد عقود من الغموض، كشفت إسرائيل عن استعادة أرشيف سوري "ضخم" خاص بجاسوسها الأسطوري إيلى كوهين، الذي اخترق أعلى المستويات في سوريا قبل إعدامه في ستينيات القرن الماضي. هذه الخطوة تفتح نافذة جديدة على حياة وعمليات الجاسوس الذي يعتبره الإسرائيليون "أعظم عميل في تاريخ الدولة".

تفاصيل الاستعادة:• أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوري الرسمي" الخاص بـ إيلي كوهين.

• تمت العملية السرية والمعقدة بواسطة جهاز "الموساد" بالتعاون مع جهة استخباراتية شريكة.

• يحتوي الأرشيف على "آلاف المواد" التي احتفظت بها الاستخبارات السورية لعقود تحت حراسة مشددة.

من هو إيلي كوهين؟• ولد في الإسكندرية بمصر عام 1924، وانضم مبكرًا إلى الحركة الصهيونية.• قبل هجرته إلى إسرائيل، عمل لصالح شبكة مخابرات إسرائيلية في مصر ونفذ عمليات تخريبية استهدفت منشآت أمريكية بهدف إفساد العلاقات المصرية الأمريكية.• نجا من فضيحة "لافون" عام 1954، لكنه أصبح شخصًا مثيرًا للشك وغادر مصر عام 1956.• بعد محاولات فاشلة للانضمام إلى "الموساد"، عمل مترجمًا ومحللاً في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ثم محاسبًا. اختراق العمق السوري:• في أوائل الستينيات، جند "الموساد" كوهين وأعد له قصة تغطية كرجل أعمال سوري ثري باسم كامل أمين ثابت يعمل في الأرجنتين.• نجح في بناء شبكة علاقات واسعة في المجتمع العربي بالأرجنتين قبل انتقاله إلى سوريا.• في سوريا، عمل لمدة أربع سنوات وتمكن من تكوين صداقات وعلاقات قوية مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى.• كان يرسل معلومات حيوية إلى إسرائيل عبر الراديو والرسائل المشفرة.• تم اكتشاف أمره عام 1965 وألقي القبض عليه متلبسًا، ثم أعدم في 18 مايو 1965. ماذا يكشف الأرشيف؟• تضمن المواد المستعادة وصية أصلية كتبها كوهين قبل إعدامه، وتسجيلات صوتية وملفات من استجوابه واستجواب المقربين منه.• شملت رسائل كتبها لعائلته في إسرائيل وصورًا من مهمته في سوريا.• احتوى الأرشيف على مقتنيات شخصية من منزله بعد اعتقاله، مثل جوازات سفر مزورة وصور له مع مسؤولين سوريين كبار، ودفاتر ملاحظات ويوميات تسرد مهام "الموساد".• كشف الأرشيف عن ملف باسم "نادية كوهين" يتضمن تفاصيل مراقبة الأمن السوري لحملة زوجته للمطالبة بالإفراج عنه. إرث مستمر ومساعي استعادة الرفات:• لم تتوقف إسرائيل عن محاولة استعادة جثمان كوهين، الذي ظل مكان دفنه سرًا.• كشفت عائلته في 2019 عن محاولة "الموساد" الفاشلة للعثور على رفاته داخل سوريا.• تضمنت إفادات صوتية لشقيق كوهين الراحل تفاصيل حول جهود "الموساد" ومعلومات عن نقل رفاته عدة مرات ودفنه في أماكن سرية.• اعتبر مكتب نتنياهو استعادة الأرشيف "تتويجًا لعقود من الجهد الاستخباراتي" و"يعكس التزام إسرائيل الثابت بإعادة جميع مفقودينا وأسرانا ورهائننا".تمثل استعادة هذا الأرشيف السري فصلًا جديدًا في قصة إيلي كوهين، وتسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بينما تستمر الجهود لكشف مصير رفاته.