شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج تخصص فرقًا لرعاية كبار السن وتيسير أداء المناسك وسط خدمات متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خصصت بعثة الحج المصرية فرقًا ميدانية متخصصة لرعاية الحالات الإنسانية، وعلى رأسها كبار السن من الحجاج، لمساعدتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، والتيسير عليهم في التنقلات داخل الأراضي المقدسة.

وتعمل هذه الفرق على متابعة الحجاج ميدانيًا في الفنادق والمخيمات، ومرافقتهم خلال تنقلاتهم ما بين الحرمين والمشاعر المقدسة، مع توفير وسائل نقل مريحة تراعي احتياجاتهم الصحية والبدنية.

كما تتعاون الفرق بشكل مباشر مع الطاقم الطبي بالبعثة، الذي يضم عيادات مجهزة وأطقمًا طبية متخصصة تتابع الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، وتوفّر العلاج المجاني لهم في مقار الإقامة أو من خلال التنقل بالعربات الطبية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة الداخلية لخدمة حجاج القرعة هذا العام، تقوم على تسهيل أداء الشعائر، وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمان لجميع الحجاج، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

كما حرصت بعثة الحج على انتقاء مواقع الإقامة لتكون قريبة من الحرم المكي والنبوي، مع توفير مخيمات مميزة في مشعري عرفات ومنى، مزودة بكافة التجهيزات الحديثة، من تكييفات ومرافق صحية، إلى جانب أسطول من الأتوبيسات المكيفة المزوّدة بأجهزة تتبع لضمان التنقل الآمن.

وتكمل هذه المنظومة المتكاملة من الرعاية الطبية والغذائية والنقل جهود الدولة في تقديم تجربة حج متميزة للحجاج المصريين هذا العام.



