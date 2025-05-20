شكرا لقرائتكم خبر عن الفنية العسكرية تبدأ تلقى مقترحات الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم ، تعلن الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الثانية من خلال البريد الإلكترونى ([email protected]) فى موعد غايته السابع عشر من شهر يونيو القادم .

كما يتم دراسة المقترحات البحثية واختيار أفضلها لرعايتها وتمويلها تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.