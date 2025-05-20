شكرا لقرائتكم خبر عن الفنية العسكرية تبدأ تلقى مقترحات الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالثلاثاء، 20 مايو 2025 10:28 ص
فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم ، تعلن الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الثانية من خلال البريد الإلكترونى ([email protected]) فى موعد غايته السابع عشر من شهر يونيو القادم .
كما يتم دراسة المقترحات البحثية واختيار أفضلها لرعايتها وتمويلها تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.
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