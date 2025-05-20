شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر مواطنيها: استحموا أسرع قبل فرض قيود لاستخدام المياه وحظر الخراطيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت السلطات البريطانية المواطنين لتقليل وقت الاستحمام من أجل توفير المياه وتجنب فرض قيود أكثر صرامة مثل حظر استخدام خراطيم المياه في ظل موجة جفاف غير مسبوقة هذا الربيع، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

حتى الآن، سجلت مناطق واسعة فى إنجلترا 80.6 ملم من الأمطار منذ بداية مارس، وهو أدنى معدل منذ 1852، مع بقاء نحو أسبوعين على نهاية شهر مايو، وأكد مكتب الأرصاد أنه من المبكر تحديد مرتبة هذا الربيع بين أسوأ المواسم، لكن خطر إعلان جفاف يلوح هذا الصيف في الغياب المطول للأمطار.

في جنوب شرق إنجلترا، ناشدت شركات المياه، الأسر أن يراعوا استهلاكهم اليومي، مشيرة إلى أن تقليص الاستحمام لدقيقتين فقط يمكن أن يوفر نحو 6000 لتر سنويا، كذلك ينصح خبراء البيئة بإغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان، إذ يوفر هذا أكثر من 5000 لتر للشخص الواحد سنويًا.



صورة تعبيرية عن ضرورة تقليل استخدام المياة

ودعا مهندسو الرى المزارعين وهواة البستنة إلى اعتماد علبة الري بدل الخرطوم، ما يوفر أكثر من 1000 لتر في الساعة، كما حذر تيم ماكماهون من شركة Southern Water من أن ظروف الجفاف قد تستمر ما لم نشهد أمطارًا كبيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ورغم تأكيد بعض الشركات مثل Affinity Water أنها لا تخطط حاليا لفرض قيود على المياه، إلا أن الأسر البريطانية أمام تحد مزدوج: الخوف من نفاد المياه وارتفاع الفواتير.

وستشهد فواتير الأسر ارتفاعًا متوسطه 86 جنيهًا إسترلينيًا في العام المقبل، بعد موافقة هيئة تنظيم الطاقة Ofwat على زيادات تصل إلى 36% على مدى خمس سنوات لتمويل تحديث شبكات المياه.