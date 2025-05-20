شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 20 مايو 2025 09:55 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية أعلنت قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية داخل حدود البلاد
وتابعت : الإشهاد يأتي تقديراً للجهود التي تبذلها مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت : مصر لم تسجل أي حالة محلية للملاريا منذ سنوات طويلة بفضل ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة لأي حالات وافدة
وأضافت وزارة الصحة والسكان : مستمرون في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيز برامج الرصد والمتابعة الضمان استدامة هذا النجاح والحفاظ على خلو مصر من المرض
وتابعت : الملاريا من أبرز الأمراض المنقولة عبر البعوض، وتحقيق الخلو منه يعكس مستوى عال من الرقابة الصحية والجاهزية الوطنية لمنع عودته
واستكملت : الإشهاد يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ونجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز