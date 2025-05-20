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منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية

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منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:55 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية أعلنت قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية داخل حدود البلاد

وتابعت : الإشهاد يأتي تقديراً للجهود التي تبذلها مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت : مصر لم تسجل أي حالة محلية للملاريا منذ سنوات طويلة بفضل ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة لأي حالات وافدة

وأضافت وزارة الصحة والسكان : مستمرون في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيز برامج الرصد والمتابعة الضمان استدامة هذا النجاح والحفاظ على خلو مصر من المرض

وتابعت : الملاريا من أبرز الأمراض المنقولة عبر البعوض، وتحقيق الخلو منه يعكس مستوى عال من الرقابة الصحية والجاهزية الوطنية لمنع عودته

واستكملت : الإشهاد يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ونجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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