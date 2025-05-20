شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية أعلنت قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية داخل حدود البلاد

وتابعت : الإشهاد يأتي تقديراً للجهود التي تبذلها مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت : مصر لم تسجل أي حالة محلية للملاريا منذ سنوات طويلة بفضل ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة لأي حالات وافدة

وأضافت وزارة الصحة والسكان : مستمرون في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيز برامج الرصد والمتابعة الضمان استدامة هذا النجاح والحفاظ على خلو مصر من المرض

وتابعت : الملاريا من أبرز الأمراض المنقولة عبر البعوض، وتحقيق الخلو منه يعكس مستوى عال من الرقابة الصحية والجاهزية الوطنية لمنع عودته

واستكملت : الإشهاد يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ونجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية



