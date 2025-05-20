شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى برلين تستضيف لقاء وزير الاستثمار مع كبرى الشركات الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى فى برلين الدكتور محمد البدرى، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة فى مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه السفير المصري في برلين الدكتور محمد البدري، على شرف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور حسن الخطيب مع مجموعة من رجال الأعمال الألمان، بمشاركة رؤساء كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر؛ من بينها شركة "سيمنز وThyssenKrupp وTÜV Nord وDorsch وBosch وKnauf"، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تتطلع للاستثمار في مصر.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاح الضريبي والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الجمارك.

وأشاد العديد من رؤساء الشركات الألمانية بالتقدم الذي يشهده الاقتصاد المصري والتنافسية العالية التي يتمتع بها.

ومن المقرر أن يشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في افتتاح الملتقى السنوي للغرفة العربية الألمانية، الذي تشارك فيه مصر هذا العام كضيف الشرف.