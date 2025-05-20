شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دعم خطة تنشيط السياحة عبر تطوير المناطق التابعة للوزارة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى استراحة خزان أسوان التابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وحجر أساس تأسيس السد العالي ونموذج السد العالي، وموقع كسارة الحجارة، وذلك بهدف بحث تطوير هذه المواقع والحفاظ عليها نظرًا لقيمتها التاريخية البارزة، وتعظيم الاستفادة منها، وإضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي.

وأكد سويلم على أهمية استثمار أملاك الوزارة، ودعم خطة الدولة لتنشيط السياحة من خلال تطوير المناطق التابعة للوزارة، والتي توثق حقبة ومحطات هامة في تاريخ مصر، وتعريف الزوار – من المصريين والسائحين الأجانب – بتاريخ مدرسة الري المصرية العريقة، والتكنولوجيات التي تم استخدامها في إنشاء السد العالي وخزان أسوان.

وشملت الزيارة تفقد حجر أساس السد العالي بمنطقة الشرق، التي شهدت بدء تفجير قناة التحويل إيذانًا ببدء إنشاء السد، والتي تضم نموذجًا ثلاثي الأبعاد للسد العالي تم إنشاؤه بالتزامن مع تنفيذ المشروع.

ووجه سويلم بوضع تصور متكامل لتطوير وتجديد منطقة “حجر أساس السد العالي” والقاعة التاريخية بالمنطقة والتي تحتوي علي نموذج للسد العالي، بما يواكب مكانة هذا المشروع القومي العملاق ويُبرز قيمته التاريخية والهندسية، وذلك من خلال إعداد مخطط يتضمن عناصر العرض المتحفي، ووسائل العرض الحديثة، والمرافق الخدمية والسياحية، بما يُسهم في تحويل المنطقة إلى مقصد ثقافي وسياحي يليق بعظمة السد العالي كأحد أعظم مشروعات القرن العشرين.

كما تفقد سويلم موقع كسارة الحجارة، التي استُخدمت في تكسير المواد الصخرية اللازمة لإنشاء السد العالي، ووجه بدراسة سبل تطوير الموقع والاستفادة منه.

