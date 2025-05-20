شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعى فى العجوزة للعمل بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة for ever young للتجميل وتركيب الشعر الصناعي، والكائنة بجزيرة العرب منطقة العجوزة محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وردت عدة بلاغات لوزارة الصحة بقيام "محمد نبيل" بالدعاية لأنشطة العيادة المذكورة والظهور بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً صفة طبيب، لافتاً الى قيام إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية.

وأضاف، أنه بالمرور على المنشأة تبين عدم وجود أطباء، كما تم العثور على لافتات وروشتات تحمل اسم "محمد نبيل" منتحلاً بذلك صفة طبيب جلدية، كما تم العثور على أدوية مجهولة المصدر داخل المنشأة وجهازين ليزر غير مرخصين.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق وتشميع العيادة للمرة الثانية في عنوانها الجديد، مشيراً إلى أنه تم غلقها من قبل في شهر نوفمبر عام 2021 حيث كانت كائنة في شارع جول جمال بالمهندسين منطقة العجوزة.

ودعا، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.