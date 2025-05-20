شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية تُحذر من الإجهاد الحراري وتؤكد: خدمات متكاملة لضمان راحة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أوصت البعثة الطبية المصرية للحج، الحجاج بضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على الوقاية من الإجهاد الحراري، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام أداء المناسك.

وأكدت على أهمية شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى دون الشعور بالعطش، كوسيلة فعّالة للحفاظ على ترطيب الجسم.

ونبّهت البعثة، عبر توجيهاتها اليومية، إلى ضرورة ارتداء القبعات الواقية أو استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر، مشيرة إلى أن مرضى السكري بحاجة إلى اهتمام خاص، من خلال تناول وجبات خفيفة بانتظام، وقياس مستويات السكر والضغط باستمرار، والالتزام بالأدوية دون تأخير.

وفي سياق متصل، حرصت بعثة وزارة الداخلية المشرفة على حج القرعة هذا العام، على توفير مقار إقامة مميزة للحجاج المصريين في مناطق قريبة من الحرمين الشريفين، سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، مما يسهل عليهم أداء الصلوات والتنقل دون عناء.

كما تم تجهيز مخيمات مريحة في مشعري عرفات ومنى، مزوّدة بكافة وسائل الراحة من تكييفات، وحمامات حديثة، ومظلات واقية من الشمس.

وتم تخصيص أسطول من الأتوبيسات المكيفة الحديثة لنقل الحجاج بين أماكن الإقامة والمشاعر، مدعومة بأنظمة تتبع لضمان الالتزام بخطوط السير وتوفير أعلى درجات الأمان.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تقديم تجربة حج آمنة وميسرة للحجاج المصريين، من خلال منظومة صحية وغذائية متكاملة، تشمل عيادات متنقلة ووجبات مدروسة لتلبية احتياجات الحجاج الصحية والغذائية طوال فترة الرحلة.



