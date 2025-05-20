شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بالمنوفية بمشاركة 156 عاملاً من 30 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرة العمل بالمنوفية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ملتقى تحت عنوان "السلامة .. وقاية وأمان"، وذلك بمقر مجموعة شركات بالمنطقة الصناعية بقويسنا ،بمشاركة من 156 عامل وعاملة من 30 منشأة صناعية بالمحافظة .

شارك في الملتقى الدكتور محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وعماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية،ومحمد هيبة مدير نشاط السلامة والصحة المهنية بمجموعة العربي،والمهندس محمد عبد الله مدير إدارة السلامة بالمديرية، والدكتورة ولاء عبد الرازق مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، وشهد الملتقى محاضرات ،و نقاشات بشأن ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأثيرها على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ،ورصد مميزات قانون العمل الجديد ، والإسعافات الأولية في بيئة العمل.



يأتي هذا الملتقى بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، وتنفيذ خطة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقيادة المستشار خالد عبد الله عبد القادر ،بنشر مفاهيم وتعليمات السلامة والصحة المهنية.