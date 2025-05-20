شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون فى المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واوزبكستان، في العديد من المجالات، وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى استعداد وزارة الزراعة في مصر، لتقديم كافة سبل الدعم والخبرات فى سبيل إنجاح التعاون المشترك بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدين.



وأشار فاروق إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك بين البلدين البحث العلمي الزراعي وتطبيقاته، في ضوء امتلاك مصر العديد من الخبرات والتجارب الهامة في هذا المجال، ومواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة، وكذا توقيع مذكرات التفاهم في مجال الزراعة والحجر الزراعي، والتي تم الإعداد لها خلال الثلاث اعوام السابقة.

ومن جهته، أعرب السفير الأوزبكي عن حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وعلى رأسها الزراعة، نظرا لما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بعلاقات التعاون الاقتصادي خاصةً في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتكثيف الجهود لتعظيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.



وأشار إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تكنولوجيا زراعة القطن، فضلا عن التعاون في المجالات البحثية لإنتاج التقاوي المحسنة عالية الانتاجية لعدد من المحاصيل على رأسها: البطاطس، خاصة وأن هناك عدد من الشركات الأوزبكية ترغب في استيراد أصناف من البطاطس المصرية، لتجربة زراعتها تحت الظروف البيئية بأوزباكستان ، بالإضافة إلي إمكانية تبادل الخبرات في مجال زراعة بنجر السكر وتصنيعه وانتاج الأسمدة خاصة اليوريا، فضلا عن الإطلاع علي التجارب المصرية الناجحة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطوير وتحديث نظم الري، واستخدام المياه الجوفية لزراعة الاراضي الصحراوية.



فيما رحب وزير الزراعة بزيارة فريق من الخبراء والمختصين من دولة اوزبكستان للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة في العديد من الانشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، للاستفادة من تلك التجارب ونقلها إلى بلادهم، في سبيل تعزيز التعاون المشترك.