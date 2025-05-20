شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يمنح تعويضات لحالات الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يوفر التعويض في حالة الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يقوم بمنح تعويضات لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم

ونوهت وزارة الصحة الي وجود موقع إلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

https://mprcf.gov.eg/faqs