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وزارة الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يمنح تعويضات لحالات الوفاة

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وزارة الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يمنح تعويضات لحالات الوفاة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:01 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يوفر التعويض في حالة الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يقوم بمنح تعويضات لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها  عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم

ونوهت وزارة الصحة الي وجود موقع إلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
https://mprcf.gov.eg/faqs

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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