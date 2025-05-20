شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT والان مع تفاصيل الخبر

شغلت وزارة النقل المرحلة الأولى للاتوبيس الترددى، بشكل تجريبى بدون جمهور، وفى النقاط التالية أبرز المعلومات عن محطات المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم

أولا:-

مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة

ثانيا:-

المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم و الممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي تشتمل على عدد 14 محطه كالتالي:-

1. محطة اسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي و القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري

2. محطة العقيد احمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الشرقاوية و القادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما و توابعهم

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه

و تخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو و توابعهم من القرى و العزب

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس و المتجهين الى الاميرية و المطرية

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها.

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه

و تخدم المحطة منطقة القلج و طريق محمد نجيب و توابعهم

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة السلام و موقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام

12. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الادراية

14. محطة اكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه

و تخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و اكاديمية الشرطة

ثالثا :-

مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات ستقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

رابعا:-

سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد

خامسا :-

يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور)

سادسا :-

كافة اتوبيسات المشروع اتوبيسات كهربائية تم انتاجها محليا في مصر وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي