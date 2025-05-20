شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بالرياض: لقاء بتوعية الجالية المصرية بحقوقها وواجباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، في لقاء مع الجالية المصرية، انعقد بمقر المكتب الثقافي المصري، بحضور القنصل العام السفير طارق المليجي، والدكتور أحمد سعيد، الملحق الثقافى.

وخلال اللقاء قام المستشار العمالي ،محمد عليان بإلقاء محاضرة عن حقوق ووجبات العمال، وأهم التعديلات في نظام العمل السعودي، ومبادرات تحسين العلاقة التعاقدية العمل، وعرض للخدمات المقدمة وإنجازات المكتب خلال الفترات السابقة فيما يخص التحول الرقمي ، وكذلك طرق التواصل، في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.

وقال عليان إن تنظيم هذه الورشة التي انعقدت في اطار توجيهات وزير العمل محمد جبران إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتوعية العمال بالحقوق والواجبات، والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم، تضمنت موضوعات عن: الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها، وجرى حوار مفتوح مع أبناء الجالية، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، ويوجه وزير العمل محمد جبران بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم .