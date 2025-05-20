شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء شوادر وزارة التموين لطرح الخراف الحية للأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في إطلاق "الشوادر" لبيع الخراف الحية ، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

على جانب آخر، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات، كما يتم توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالفروع والمنافذ.