شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: لا وجود لما يُعرف بـ«صلاة الشكر».. وسجدة الشكر هي المشروعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت دار الإفتاء المصرية منشورًا توعويًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تحت هاشتاج «اعرف الصح»، أجابت فيه عن سؤال مهم وهو: هل هناك فرق بين سجود الشكر وصلاة الشكر؟

وأوضحت الدار أن «سجود الشكر» هو سجدة واحدة يؤديها المسلم عند حدوث نعمةٍ له أو اندفاع نقمةٍ عنه أو عن غيره من المسلمين، وذلك حمدًا لله وشكرًا وتعبُّدًا، وهو مشروع وثابت في الشريعة الإسلامية، ويُستحب أداؤه عند تجدد النعم أو زوال النقم.

أما ما يُطلق عليه «صلاة الشكر»، فأكدت الدار أنه لا توجد صلاة مخصوصة بهذا الاسم، وإنما يُستحب عند حصول ما يدعو للشكر أداء سجود الشكر أو ما يعادله من القُربات كالصلاة أو الصدقة، لكن دون إطلاق تسمية «صلاة الشكر» عليها.