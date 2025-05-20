شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جهودها في دعم طلاب الشهادة الإعدادية، حيث أعلنت عن إتاحة نماذج استرشادية جديدة لمادة الرياضيات فرع الهندسة المستوية باللغة الإنجليزية (Math)، وذلك لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

تعزيز التحصيل والتدريب على شكل الامتحان

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المديرية لتقديم محتوى تعليمي يساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات، حيث تسعى إلى توفير نماذج مشابهة لشكل الورقة الامتحانية بنظام البوكليت، بما يضمن تدريبهم على أسلوب الأسئلة وكيفية تنظيم الوقت أثناء الحل.

تعليمات رسمية لمواصلة توفير النماذج

يأتي نشر النماذج الجديدة في ضوء تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بهدف دعم العملية التعليمية وتهيئة الطلاب بشكل عملي وفعّال قبل أداء الامتحانات الرسمية.

تقديم خدمات تعليمية متميزة

أكدت مدير مديرية التعليم بالقاهرة أن توفير النماذج الاسترشادية يأتي ضمن حرص المديرية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة، مشيرة إلى أن هذه النماذج تمثل أداة تدريبية مهمة تساعد الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة والتعامل معها بطريقة منهجية، مما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

نماذج استرشادية جديدة لمادة الرياضيات فرع الهندسة المستوية باللغة الإنجليزية (Math)