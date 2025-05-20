شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطرح 5 نماذج جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقعها الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث أُتيح 5 نماذج إضافية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بهدف دعم الطلاب في الاستعداد الجيد للامتحانات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير التدريب العملي على نمط الأسئلة.

عدد النماذج المتاحة لكل مادة على الموقع الرسمي

أوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للنماذج الاسترشادية المتوفرة حاليًا على موقعها يصل إلى 12 نموذجًا في كل مادة، متاحة للتحميل المباشر من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/models2025/

ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية الطلاب وتعريفهم بشكل الورقة الامتحانية.

نماذج استرشادية لحلها عبر منصة مدرستنا 3

أكدت وزارة التعليم أن تلك النماذج لا تقتصر فقط على الإتاحة الورقية أو الإلكترونية، بل يتم تقديم حلولها وتحليلها أيضًا من خلال قناة «مدرستنا 3»، وذلك لمساعدة الطلاب على فهم طريقة الإجابة بشكل صحيح وتحسين مستواهم الدراسي.

هدف النماذج الاسترشادية في دعم استعدادات الطلاب

يهدف هذا التوسع في طرح النماذج الاسترشادية إلى: