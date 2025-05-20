شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة، وكذا التواصل مع مديرية الري والصرف الصحى والجهات المعنية، للوقوف على ملابسات واقعة الانهيار الجزئى بكوبرى شركة الاقطان بمركز أبو المطامير.

يأتى ذلك بعد تعرض الكوبري الواقع على مصرف الينسون التابع لوزارة الرى، لانهيار جزئى نتيجة لمرور شاحنة حمولة 30 طنا، ولم يسفر الانهيار عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

كما وجهت محافظ البحيرة بإزالة ما تبقي من الكوبرى لحين البدء فى أعمال إعادة إنشاء كوبرى جديد .

وأوضحت محافظ البحيرة، إن هذا الكوبرى صادر له قرار بالغلق منذ أوائل شهر أبريل الماضى، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، ووضع حواجز لغلق الكوبرى، إلا أنه تم إزالة تلك الحواجز من قبل بعض الأهالى.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن وزارة الرى وجهت باستعجال إجراءات التعاقد مع الجهة المنفذة لإنشاء كوبري جديد وفق المواصفات الهندسية والفنية السليمة.



