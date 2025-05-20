شكرا لقرائتكم خبر عن رواج الحركة السياحية بمعبد أبو سمبل خلال الموسم السياحى الحالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقطت عدسة ”الخليج 365” صوراً لحركة الرواج السياحى التى تشهدها معابد أبوسمبل جنوب مصر، خلال الموسم السياحى الحالى.

ومعبد أبوسمبل هو الاسم المشهور به هذا المعبد وهذا اسم حديث يرجع إلى تاريخ اكتشاف المعبد حديثاً بعد أن اندثر تحت التراب قبل 200 سنة تقريباً، ولكن المعبد يرجع اسمه الحقيقى نسبة إلى صاحب المعبد هو الملك رمسيس الثانى والذى جعل له تماثيل 4 عملاقة بواجهة المعبد وفى مدخله.

وجسد القدماء المصريون بمعبد أبوسمبل ظاهرة فلكية نادرة الحدوث وهى من الظواهر المكتشفة حديثاً لدى علماء الآثار، ولكن جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين بمعبد رمسيس الكبير فى مدينة أبوسمبل، وتحدث يومى 22 فبراير و22 أكتوبر فى كل عام، وهما يومان مرتبطان بتاريخ مهم لدى الملك والقدماء المصريون.



مدخل معبد رمسيس



معبد أبوسمبل