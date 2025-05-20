شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

ومتوقع أيضا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.