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94% من القراء يطالبون بتكثيف ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين

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  • 94% من القراء يطالبون بتكثيف ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين 1/2
  • 94% من القراء يطالبون بتكثيف ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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