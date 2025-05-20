شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 21 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة فى صناعة الآلات والمعادن، بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 15000 جنيها شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن الوظائف المتاحة هى:

- عدد 2 مهندس ميكانيا بمرتبات شهرية تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه.

- عدد 10 مهندسين كهرباء، بمرتبات شهرية 10 آلاف جنيه.

- عدد 2 لحام أرجون، بمرتبات شهرية تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه.

- عدد 5 مندوب تجميع، بمرتبات شهرية تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه.

- 2 سائق، بمرتبات شهرية 7 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن شروط التقديم على تلك الوظائف، هى:

- مؤهل عالى – متوسط.

- السن من 25 إلى 35 عام.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg..