شكرا لقرائتكم خبر عن توريد الأقماح المحلية بالصوامع في المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت غرفة عمليات المديريات فى المحافظات عمليات توريد الأقماح المحلية بمراكز التجميع بالصوامع والبناكر.

فى الإسكندرية، بلغت كميات توريد الأقماح المحلية بمراكز التجميع بالصوامع والبناكر من خلال ٥ لجان على مستوى المحافظة، حتى الآن ٥٠ ألفًا و٧٩١ طنًا و١٦٠ كيلو جراما من الأقماح المحلية.

وفى المنيا، أعلنت مديرية التموين برئاسة المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، توريد ٣٧٥ ألفًا و٧٤ طنًا و٤٢ كيلو جرامًا قمحًا لشون وصوامع المحافظة، منذ بداية التوريد فى ٧ أبريل الماضى وحتى اليوم، من خلال ٤٢ مركز استلام وتجميع منتشرة بمدن وقُرى المحافظة من العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا.

استمرار توريد الأقماح بالمحافظات

كما أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، حصاد ١٧٢ ألف فدان قمح، منذ بداية موسم الحصاد، من إجمالى المساحة المنزرعة ٢١٢ ألفًا و٩٧٢ فدانًا بنسبة ٧٨٪، وبمتوسط إنتاجية ١٨ إردبًا للفدان.

وقال المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن عملية الحصاد والتوريد تتم بطريقة علمية ووفقًا لعمر المحصول وتوقيت حصاده، مؤكدًا الاستمرار فى حصاد القمح حتى الحبة الأخيرة، وإخلاء الأرض من المحصول تمهيدًا لبدء غرس الزراعات الصيفية والنيلية.

استمرار توريد الأقماح بالمحافظات

فى الشرقية، أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية، وسلعة رئيسية فى التجارة الداخلية والخارجية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى الآن بلغ ٥٣٤ ألف طن و٩٢٥ كيلو جرامًا إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

استمرار توريد الأقماح بالمحافظات

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه يتم تحرير محضر تسليم القمح موضحًا به «اسم السائق، رقم السيارة، الوزن، درجة النظافة»، ويتم التوقيع عليه من أمين شونة مركز التجميع، والمستلم «مندوب الموقع التخزيني» المنقول إليه القمح، والسائق المفوض من الجهة التى يتم النقل والتخزين بها، وكذلك اللجنة المشكلة بإذن صرف بالكميات المنصرفة ودرجة النظافة.

وأشار المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٦٢.٩٥٤ فدانًا حتى الآن، لافتًا إلى أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ ٤٢٩ فدانًا فى ٤٧ تجميعة بمراكز «الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر»، موضحًا الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى، تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وهى «مصر ٣، مصر ٤، سخا ٩٥، جيزة ١٧١، سدس ١٤، سدس ١٥، سخا ٩٦»، حيث تعتبر تلك الأصناف ذات إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

استمرار توريد الأقماح بالمحافظات

وفى بنى سويف، أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن انتظام منظومة توريد القمح المحلى، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم توريده حتى أمس بلغ نحو ١٩٢ ألفًا و٥٣٨ طنًا، جرى استقبالها بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصوامع جهاز مستقبل مصر، وشركة صوامع القابضة للصوامع والتخزين، إضافة إلى شون البنك الزراعى المصرى.

وأوضح المحافظ أن المساحة المزروعة بالمحصول هذا الموسم تقدر بـ١٠٨ آلاف و٤٨٥ فدانًا، ويخدمها ٢٢ موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بسعة استيعابية تصل إلى ٢٥٠ ألف طن.

وأضاف محافظ بنى سويف أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة محكمة للتنسيق بين المحافظة ووزارتى التموين والزراعة، لتسهيل عملية التوريد على المزارعين وتوفير الوقت والجهد.

وأشار إلى أن لجنة عليا تشرف على أعمال التوريد يوميًا، وتتابع منظومة الاستلام من خلال لجان فرعية متخصصة لضمان الانضباط والدقة، مشددًا على أن المنظومة تعمل على تجاوز أية معوقات قد تعترض سير عملية التوريد.

وكشف المحافظ عن صدور تعليمات مشددة بتيسير الإجراءات أمام الموردين داخل الشون والصوامع، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، إلى جانب تفعيل التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والتموين، لسرعة التعامل مع أية ملاحظات طارئة.

كما تم التأكيد على توفير نسخ يومية من تقارير التوريد تشمل الكميات المستلمة والجهات المسوقة، لضمان شفافية التعامل وسرعة صرف المستحقات للموردين.