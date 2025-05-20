بكام سعر الكيلو القائم؟.. أسعار الأضاحي مع بدء العد التنازلي للعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد البحث على محرك «جوجل» من قبل المواطنين في مصر عن أسعار الأضاحي من اللحوم والخراف والماعز بـ أسواق محافظات مصر، تزامنا مع بدء العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 2025، وسط توقعات بتغير طفيف في الأسعار مقارنة بالعام السابق، في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل وزيادة الطلب الموسمي.

وحسب أسعار أسواق محافظات مصر، فإن هناك زيادة بسيطة في أسعار الأضاحي خلال هذا العام، ولعل ذلك يرجع لارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل، والطلب المتزايد مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك 2025.

بكام سعر الكليلو القائم؟.. أسعار الأضاحي مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك

وتتباين أسعار الأضاحي 2025 هذا العام من منطقة إلى أخرى حسب النوع والحجم والمنطقة، وفيما يلي ترصد «المصري اليوم» سعر الكيلو القائم من اللحوم يختلف حسب نوع الأضحية:

أسعار الأضاحي من العجول البقري: يتراوح السعر من 175 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي من العجول الجاموسي: يبلغ السعر بين 155 و165 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي من الخراف والماعز: يصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه في بعض الأسواق.

أسعار الأضاحي من العجول المستوردة: تراوحت الأسعار بين 40.000 إلى 60.000 جنيه للعجل الكامل.

بكام سعر الكليلو القائم؟.. أسعار الأضاحي مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك

أسعار الأضاحي من الخروف البلدي: يتراوح سعره ما بين 9.000 إلى 12.000 جنيه.

أسعار الأضاحي من الخروف المستورد: يبلغ السعر بين 6.000 و7.000 جنيه.

أسعار الأضاحي من الماعز البلدي: يتراوح ما بين 5.000 و6.000 جنيه.

أسعار الأضاحي من الماعز المستورد: تتراوح قيمته بين 4.000 إلى 5.000 جنيه.

أسعار الأضاحي من العجول البلدي الكامل: يتراوح سعره من 60.000 إلى 80.000 جنيه.

نصائح قبل شراء أضاحي العيد

- حدد ميزانيتك للأضحية حتى لا تتجاوز إمكانياتك.

- تعرف جيدا على أنواع الأضاحي الأغنام «ضأن وماعز»، و«الأبقار، والإبل» كلها تجوز كأضحية، حيث إن لكل نوع أحكامه وشروطه الخاصة، فاستطلع عنها إذا كنت تفكر في غير الأغنام.

- اشتري من مكان موثوق كسوق معروفة، أو مزرعة تثق فيها، أو جزار سمعته طيبة، فهذا يضمن لك جودة الأضحية وصحتها.

- لاتتردد في استشارة أهل الخبرة لا تتردد تستشير شخص فاهم، سواء كان صديقا أو قريبا أو حتى بائع تثق فيه.

كيف تختار الأضحية؟

العمر المناسب:

الضأن: يجب أن يكون قد أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع (ما يُعرف بالجذع). بعض العلماء يجيزون ما دون ذلك إذا كان سمينًا وكبير الحجم بحيث يبدو كالجذع.

الماعز: يجب أن يكون قد أتم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية (الثني).

البقر: يجب أن يكون قد أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة (الثني).

الإبل: يجب أن يكون قد أتم خمس سنوات ودخل في السنة السادسة (الثني).

السلامة من العيوب: تأكد أن الأضحية سليمة من العيوب الظاهرة اللي تُخل بالأضحية، مثل:

العرج البيّن: إذا كانت الأضحية تعرج بشكل واضح ولا تستطيع المشي بشكل طبيعي.

العور البيّن: إذا كانت الأضحية عمياء بإحدى عينيها أو فيها عيب واضح يؤثر على بصرها.

المرض البيّن: إذا كانت الأضحية مريضة مرضًا واضحًا يُؤثر على لحمها أو صحتها بشكل عام (مثل الحمى الشديدة، أو السعال المزمن).

الهزال الشديد: إذا كانت الأضحية ضعيفة ونحيلة جدًا لدرجة أن عظامها بارزة ولا يوجد فيها لحم يُعتد به.

قطع الأذن أو الذيل أو جزء كبير منهما: ذهاب جزء كبير من الأذن أو الذيل يُعتبر عيبًا.

الجدعاء: وهي التي قُطع قرنها بالكامل أو جزء كبير منه.

الثولاء: وهي التي لم يخلق لها قرون أصلًا. (هذه ليست عيبًا في الأصل، لكن بعض الناس يفضلون ذات القرون).

المظهر العام: اختر أضحية ذات مظهر صحي، نشيطة، وفروتها لامعة ونظيفة. انظر إلى عينيها يجب أن تكونا براقتين وصافيتين.

فحص الأسنان: فحص الأسنان يساعد في تحديد عمر الأضحية بشكل تقريبي. الجذع من الضأن يبدأ في تبديل أسنانه اللبنية.

جس اللحم: حاول أن تتحسس ظهر الأضحية وجوانبها للتأكد من وجود كمية مناسبة من اللحم.

نصائح الأضاحي بعد الشراء

-اعتني بالأضحية بعد الشراء، وقدم لها، قبل الذبح بوقت كافٍ، العلف والماء النظيف.

- تجنب إجهاد الأضحية قبل الذبح وحاول أن يكون نقلها وذبحها برفق.