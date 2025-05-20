شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة مجموعة من النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وتهدف هذه النماذج إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع وطريقة توزيع الدرجات، إضافة إلى تعريفهم بكيفية الإجابة النموذجية، مما يساعد في رفع مستوى استعدادهم ويُحسن من أدائهم خلال الامتحانات النهائية.

تغطية شاملة للمواد الدراسية الأساسية

أوضحت الوزارة أن النماذج المقدمة تشمل جميع المواد الدراسية الأساسية التي يدرسها طلاب الصف الخامس الابتدائي، وتم إعدادها طبقًا للمنهج المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني. وتعتبر هذه النماذج بمثابة محاكاة فعلية للامتحانات الرسمية، تساعد على تقليل رهبة الامتحان وتعزيز ثقة الطالب بنفسه أثناء تأدية الاختبارات.

طريقة الوصول إلى نماذج الصف الخامس الابتدائي PDF

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا على موقعها الإلكتروني الرسمي يتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي بصيغة PDF، من خلال الصفحة المخصصة لذلك. هذه النماذج قابلة للطباعة وتتيح مراجعة مريحة من المنزل، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل والمراجعة قبل موعد الامتحانات.

قائمة النماذج المتوفرة حسب كل مادة

نظام توزيع درجات أعمال السنة للصف الخامس الابتدائي 2025

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظامًا محددًا لتوزيع درجات أعمال السنة، بحيث تكون 60% من الدرجة النهائية مخصصة للامتحانات التحريرية، بينما يتم احتساب 40% من خلال التقييم المستمر على مدار الفصل الدراسي، وفق عناصر محددة تشمل المشاركة والواجبات والسلوك وغيرها. ويأتي توزيع درجات أعمال السنة كالتالي:

5 درجات عن تقييم أداء الطالب في الشهر الأول

5 درجات عن تقييم الشهر الثاني

5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية

5 درجات لكراسة الأنشطة المدرسية

10 درجات للمهام الأدائية التي يتم تنفيذها خلال الفصل

5 درجات للسلوك والانضباط العام

أهمية النماذج في دعم الطلاب وتحسين النتائج

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه النماذج تعتبر خطوة عملية لتدريب الطالب على التعامل مع أسئلة الامتحان بشكل صحيح، كما تسهم في توجيههم لكيفية تنظيم الوقت أثناء الامتحان واختيار أفضل طريقة للإجابة. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه النماذج هو دعم الطلاب نفسيًا وأكاديميًا، وتحقيق مستوى أعلى من الجاهزية قبل انطلاق الامتحانات الرسمية.