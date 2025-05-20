شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات مايو 2025 للمعلمين.. الموعد الرسمي للصرف والزيادة «احسب قبضك كام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب نهاية شهر مايو 2025، يزداد اهتمام المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم بالتعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للمعلمين، خاصة في ظل قرب تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أعلنت عنها وزارة المالية ضمن حزمة تحسين الدخل التي يبدأ تنفيذها مع موازنة العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

متى يتم صرف رواتب مايو 2025 للعاملين بالتعليم؟

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المعلمون، سيبدأ يوم الخميس 22 مايو، على أن يستمر الصرف على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك وفق جدول زمني منظم لمنع التزاحم وضمان سهولة الحصول على المرتبات في الجهات الحكومية.

صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية

كما حددت الوزارة أيام 8 و11 و12 مايو 2025 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، التي قد تشمل الحوافز أو فروق العلاوات أو بدل السفر والتنقل، بحسب كل جهة عمل.

زيادة الرواتب تبدأ من يوليو 2025

تبدأ وزارة المالية في تنفيذ الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 مع بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وتتضمن الزيادات:

علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة 15% لغير الخاضعين لهذا القانون.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا .

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه .

رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.

أماكن صرف رواتب المعلمين في مايو 2025

يمكن للمعلمين والموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم صرف رواتبهم بسهولة من خلال عدد من القنوات الرسمية المعتمدة، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المختلفة.

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية – مايو 2025