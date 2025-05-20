شكرا لقرائتكم خبر عن وبدأ العد التنازلي.. 27 يوماً على امتحانات الثانوية العامة 2025 (جميع الشعب والأنظمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء الأمور عن الجدول الرسمي للامتحانات، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا.

وبحسب الإعلان، تنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، أي بعد 27 يومًا فقط من اليوم.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025، ويبدأ اليوم الأول بأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، سواء لطلاب النظام القديم أو الحديث.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 - النظام القديم

أولًا: جدول طلاب علمي علوم (نظام قديم)

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + التربية الوطنية 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء 22 يونيو اللغة العربية 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 26 يونيو الفيزياء 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الكيمياء 6 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية 10 يوليو الأحياء

ثانيًا: جدول طلاب أدبي (نظام قديم)

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + التربية الوطنية 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء 22 يونيو اللغة العربية 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 26 يونيو التاريخ 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الجغرافيا 6 يوليو علم النفس والاجتماع 10 يوليو الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 - النظام الحديث

طلاب علمي علوم (نظام حديث)

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + التربية الوطنية 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 22 يونيو اللغة العربية 26 يونيو الفيزياء 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الكيمياء 10 يوليو الأحياء

طلاب علمي رياضة (نظام حديث)

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + التربية الوطنية 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 22 يونيو اللغة العربية 26 يونيو الفيزياء 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الكيمياء 6 يوليو الرياضيات البحتة 10 يوليو الرياضيات التطبيقية

طلاب أدبي (نظام حديث)