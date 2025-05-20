شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير مجموعة من النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الترم الثاني 2025، وذلك عبر منصتها الإلكترونية الرسمية. وتهدف هذه النماذج إلى تأهيل الطلاب لخوض الامتحانات النهائية من خلال تعريفهم بنمط الأسئلة المتوقع وآليات توزيع الدرجات، بالإضافة إلى تدريبهم على أسلوب الإجابة المثالي.

النماذج تغطي المنهج الدراسي كاملًا

أوضحت الوزارة أن هذه النماذج الاسترشادية تشمل كافة المواد الدراسية الأساسية المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي، وتم إعدادها وفق المنهج المعتمد حتى نهاية الترم الثاني. وتُعد هذه الخطوة تدريبًا عمليًا هامًا يساعد الطالب على خوض الامتحان بثقة ويقلل من شعور القلق أو التوتر أثناء فترة الاختبارات.

رابط رسمي لتحميل نماذج امتحانات الصف السادس PDF

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا على موقعها الرسمي يتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل جميع نماذج الامتحانات بصيغة PDF. وتتوفر النماذج بطريقة منظمة لتسهيل عملية الاطلاع والطباعة، بهدف استخدامها كأداة مراجعة فعالة قبل دخول الامتحان.

قائمة النماذج المتوفرة حسب كل مادة دراسية

آلية توزيع درجات أعمال السنة للصف السادس الابتدائي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم نظامًا لتقييم الطلاب بحيث يتم احتساب 60% من المجموع الكلي على أداء الامتحان النهائي، بينما تُخصص نسبة 40% لأعمال السنة، ويتم تقييمها من خلال عدة عناصر متنوعة تعكس مستوى التفاعل والانضباط والتحصيل المستمر للطالب.

ويتم توزيع درجات أعمال السنة على النحو التالي:

5 درجات عن تقييم الشهر الأول

5 درجات عن تقييم الشهر الثاني

5 درجات لأداء الطالب في كراسة الواجبات

5 درجات على كراسة الأنشطة

10 درجات مخصصة للمهام الأدائية

5 درجات للانضباط السلوكي والسلوك الشخصي داخل المدرسة

أهمية النماذج في تعزيز جاهزية الطلاب للامتحانات

أكدت الوزارة أن هذه النماذج تمثل محاكاة حقيقية للامتحانات النهائية، وتُعد وسيلة فعالة لمساعدة الطلاب في التعرف على نوعية الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية. كما تُسهم في تطوير مهارات الحل وتوزيع الوقت أثناء الامتحان، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الفعلي في نهاية الفصل الدراسي.