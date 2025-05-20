شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار السلع والأرز والسكر.. تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك «جوجل»، اليوم الثلاثاء، لمعرفة أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

سعر الأرز اليوم

سعر الأرز اليوم - صورة أرشيفية

سجّل الأرز المعبأ، اليوم 20 مايو 2025 نحو 34.86 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سعر الفول اليوم - صورة أرشيفية

وصل الفول المعبأ، اليوم 20 مايو 2025، لنحو 57.64 جنيها للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ

سعر الدقيق اليوم - صورة أرشيفية

سعر الدقيق المعبأ، اليوم 20 مايو 2025، يسجل 25.14 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سعر الزيت اليوم - صورة أرشيفية

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)، اليوم 20 مايو 2020 نحو 87.64 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

سعر السكر اليوم - صورة أرشيفية

سعر السكر المعبأ يسجل اليوم 20 مايو 2025، نحو 35.72 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سعر المكرونة المعبأة، يسجل اليوم 20 مايو 2025، نحو 27.73 جنيه/ 400 جرام.

سعر العدس المعبأ

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بلغ سعر العدس المعبأ اليوم 20 مايو 2025: 57.33 جنيه/ للكيلو.

سعر البيض البلدي:

أسعار البيض والفراخ اليوم - صورة أرشيفية