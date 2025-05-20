شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تراجع خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق.

يشار إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وكذا سعر كرتونة البيض الأحمر.

- صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 88 و 89 جنيهًا، لتباع في الأسواق 98 و 99 جنيه.

الفراخ تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 92 و93 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 102 و103 جنيهات للكيلو.

- صورة أرشيفية

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ120 : 120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم 20 مايو 2025

- صورة أرشيفية