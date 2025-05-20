شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان بـ بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم 20 مايو 2025، نحو 62450 جنيه سوداني، أي ما يعادل 103.86 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

سعر الذهب فى السودان - صورة أرشيفية

وصلت أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 20 مايو 2025، إلى نحو 54650 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 90.88 دولار.

أسعار الذهب عيار 18

سعر الذهب فى السودان - صورة أرشيفية

أما سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، سجّل: 46850 جنيه سوداني، ما يعادل 77.90 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

سعر الذهب اليوم فى السودان - صورة أرشيفية