شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة «المصري اليوم» الصباحية: نشرة «المصري اليوم» الصباحية: سعر الذهب والدولار وحالة الطقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترصد «المصري اليوم»، في النشرة الصباحية أبرز الأخبار التي جاءت اليوم في مختلف المجالات وتهم القارئ.

عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالصاغة (تفاصيل)

يواصل سعر الذهب الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل عيار 21 صعودا جديدًا بقيمة 45 جنيها، وكذلك جميع أعيرة الذهب، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

رسميًا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سجله سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.

وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالتالي:

«شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

أما الطقس ليلًا معتدل الحرارة على معظم الأنحاء.

ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح

أكد خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس استلم شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد إعلان شركة اتصالات، وتم اتخاذ خطوات فورية بشأنه.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «MBC مصر»، أن شركة اتصالات استجابت للشكوى، وحذفت الإعلان بالكامل من جميع منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه لم يتم عرضه على شاشات التلفزيون من الأساس.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن «الشركة وعدت بمعالجة الأمر بشكل كامل، وستقوم بإزالة أي محتوى مخالف قبل إعادة طرح الإعلان بعد مراجعة المجلس والموافقة عليه».

«تغير مفاجئ» .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: درجة الحرارة تنخفض لـ 14 ليلًا

الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، معلنة عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد والوجه البحرى لنشعر بتحسن كبير في حالة الأجواء وتغير الطقس خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنشط الرياح على معظم الأنحاء وتنخفض درجة الحرارة التي تصل فيها الصغرى إلى 14 درجة مئوية على مدينة سانت كاترين .

بسبب ألفاظ بذيئة.. مؤمن سليمان يخرج عن صمته برسائل نارية ويلمح برحيله عن الشرطة العراقي

وجه مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، رسائل نارية بسبب تصريحات نجم عبود، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العراقي.

كان نجم عبود، قال في تصريحات تليفزيونية إن مؤمن سليمان، تعرض للطرد في مباراة الشرطة وديالي في الدوري العراقي، وبسبب توجيهه ألفاظ بذيئة إلى حكم المباراة .

الجيش الليبي يكشف لأول مرة ملابسات مقتل «غنيوة» بـ طرابلس

كشف قائد «اللواء 444 قتال» في الجيش الليبي، في بيان رسمي عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل عبدالغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، في معسكر التكبالي في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب البيان أن الحادثة وقعت في «لحظة خيانة» على حد وصفة، حيث تم رفع السلاح في وجه عناصر اللواء داخل المعسكر، وهو ما استدعى، ردا مباشرا على التهديد، نافيا أن يكون اللواء قد بادر إلى استخدام القوة دون مبرر.

محامي ابن محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة: «قالوله أنت أسود زي أبوك» (فيديو)

تحدث أحمد الجندي، محامي ابن محمد رمضان، عن مستجدات القضية، والتطورات التي تشهدها، في ظل تصدرها مؤشرات البحث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي عن الأمر في تصريحاته مع «et بالعربي» إن الأزمة بشكل عام مبنية على العند والرغبة في ابتزاز محمد رمضان، والرغبة في الحصول على عائد مادي منه ومساومته.

بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد 12 فلسطينيًا جرّاء قصف إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزلا تابع لعائلة في حي المحطة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

كما استهدفت غارة إسرائيلية خيام نازحين بمحيط محطة راضي بالنصيرات ونقل إصابات لمستشفى العودة.

آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، محافظًا على آخر تراجع سجّلته العملة الأمريكية في ثمانية بنوك بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية.