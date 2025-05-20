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عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025

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منار عصام 0 تبليغ

عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل


أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعر الذهب الآن.. سيطر الهدوء على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عند آخر ارتفاع سجلته، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 45 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاع عند مستوى 3234 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم والسبائك

أسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:

- صورة أرشيفية
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5390 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 13288 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 26451 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 52883 جنيهًا.
سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 164341 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 264510 جنيهًا.

.سعر سبيكة الذهب وزن 100 جراما 528830 جنيه

- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

36240 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع فى أسعار الذهب - صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5228 جنيهًا دون مصنعية

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4575 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3921 جنيهًا

سعر أوقية الذهب عالميًّا

3234 دولارًا

متوسط مصنعيات سبائك الذهب

الذهب والدولار - صورة أرشيفية
  • مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا.
  • مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا.
  • مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.
  • مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.
  • مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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