شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعر الذهب الآن.. سيطر الهدوء على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عند آخر ارتفاع سجلته، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 45 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاع عند مستوى 3234 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم والسبائك
أسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:
- صورة أرشيفية
|سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5390 جنيهًا.
|
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 13288 جنيهات.
|
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 26451 جنيهًا.
|سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 52883 جنيهًا.
|سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 164341 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب الآن
|
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 264510 جنيهًا.
|
.سعر سبيكة الذهب وزن 100 جراما 528830 جنيه
- صورة أرشيفية
سعر الجنيه الذهب الآن
|سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|36240 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
ارتفاع فى أسعار الذهب - صورة أرشيفية
|
سعر الذهب عيار 24
|
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5228 جنيهًا دون مصنعية
|
سعر الذهب عيار 21
|
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4575 جنيها
|
سعر الذهب عيار 18
|
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3921 جنيهًا
|
سعر أوقية الذهب عالميًّا
|
3234 دولارًا
متوسط مصنعيات سبائك الذهب
الذهب والدولار - صورة أرشيفية
- مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا.
- مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا.
- مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.
- مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.
- مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.