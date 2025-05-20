شكرا لقرائتكم خبر عن «من 1.5 لـ 3 حصان».. أسعار التكييفات في مصر 2025 تصل إلى 59 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع بداية موسم ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف، يتصدر البحث عن أسعار التكييفات في مصر 2025 محركات البحث ومواقع التسوق الإلكتروني، وفي ظل توقعات بموجات حر شديدة، ازدادت وتيرة الإقبال على التكييفات بمختلف أنواعها، ما جعل المقارنة بين المواصفات والأسعار أولوية لدى المستهلكين الباحثين عن الأداء الأفضل بأقل تكلفة ممكنة.