شكرا لقرائتكم خبر عن «من 1.5 لـ 3 حصان».. أسعار التكييفات في مصر 2025 تصل إلى 59 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع بداية موسم ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف، يتصدر البحث عن أسعار التكييفات في مصر 2025 محركات البحث ومواقع التسوق الإلكتروني، وفي ظل توقعات بموجات حر شديدة، ازدادت وتيرة الإقبال على التكييفات بمختلف أنواعها، ما جعل المقارنة بين المواصفات والأسعار أولوية لدى المستهلكين الباحثين عن الأداء الأفضل بأقل تكلفة ممكنة.
ونوضح متوسط أسعار التكييفات في مصر 2025 بمختلف فئاتها، بداية من قدرات 1.5 حصان وحتى 3 حصان، وذلك استنادًا لعدد من العلامات التجارية المتوفرة في السوق المحلي، سواء من خلال المعارض أو عبر المنصات الإلكترونية.
أسعار تكييفات 3 حصان
|النوع
|المواصفات
|السعر بالجنيه المصري
|تكييف 3 حصان بارد
|انفرتر + بلازما كلاستر
|من 46،000 إلى 55،000
|تكييف 3 حصان بارد/ساخن
|انفرتر + بلازما كلاستر – سيلفر
|من 49،000 إلى 59،000
أسعار التكييفات
أسعار تكييفات 2.25 حصان
|النوع
|المواصفات
|السعر بالجنيه المصري
|تكييف 2.25 حصان بارد/ساخن
|ديچيتال – تبريد سريع – أبيض
|من 35،000 إلى 37،000
|تكييف 2.25 حصان بارد
|انفرتر + بلازما كلاستر
|من 46،000 إلى 55،000
|تكييف 2.25 حصان بارد
|انفرتر + بلازما شيلد – أبيض
|من 44،000 إلى 46،000
أسعار تكييفات 1.5 حصان
|النوع
|المواصفات
|السعر بالجنيه المصري
|تكييف 1.5 حصان بارد
|تبريد سريع – أبيض
|من 22،000 إلى 27،000
|تكييف 1.5 حصان بارد ديچيتال
|بلازما كلاستر – أبيض
|من 27،500 إلى 30،000
|تكييف 1.5 حصان بارد/ساخن
|انفرتر ديچيتال – أبيض
|من 30،500 إلى 34،000
أسعار التكييفات