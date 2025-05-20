شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق العين السخنة - البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيب ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز وأخرى نصف نقل بطريق العين السخنة – البحر الأحمر، قبل مدينة الزعفرانة بنحو 5 كيلومترات.

وتلقى مرفق طوارئ صحة البحر الأحمر بلاغًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس غارب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود محمد محمد، 27 سنة، من محافظة الشرقية، يعاني من جرح متهتك بالذقن وجرح قطعي بالكتف الأيسر والذراع الأيسر، وجري حالياً تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بالمستشفى وأحمد فرحات رفعت، 27 سنة، من محافظة المنيا، مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيمن، وجروح متفرقة بالوجه، وجرح في الكتف الأيسر، ويتلقى العلاج اللازم بالمستشفى ومحمد راشد رشاد، 27 سنة، من محافظة قنا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وألم بالبطن، وجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة لحالة المصابين.