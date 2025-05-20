شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة عاجلة.. إجراءات حكومية جديدة لحل أزمة مياه الشرب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في استجابة عاجلة لأزمة نقص مياه الشرب بمدينة الغردقة، وبعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مع عدد من الوزراء والمسؤولين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لوضع حلول سريعة وجذرية للأزمة.

وشملت الإجراءات العاجلة الموافقة على رفع كفاءة محطة تحلية اليسر بالغردقة من 40 ألف إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا خلال 15 يومًا، إلى جانب تجديد خط مياه الكريمات – الغردقة لضخ 30 ألف متر مكعب يوميًا خلال 10 أيام على الأكثر

كما تقرر ربط خط مياه الجلالة لتوفير 30 ألف متر مكعب إضافية، مع تدبير الاعتمادات المالية العاجلة لإنشاء 4 محطات تحلية جديدة في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم،

وشملت التوجيهات الحكومية أيضًا منع الفنادق التي تمتلك محطات تحلية من استخدام مياه الدولة، وإغلاق محطات غسيل السيارات غير المرخصة، مع الدفع بـ25 سيارة مياه لتغطية الاحتياجات العاجلة للمواطنين،

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة يومية من الجهات المختصة لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات قبل حلول عيد الأضحى المبارك،

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توفير التمويل اللازم فورًا، وشدد محافظ البحر الأحمر على أن هناك خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات المياه، وإنشاء محطات جديدة لتواكب التوسعات العمرانية والسياحية التي تشهدها المحافظة، بما يضمن حلاً دائمًا ومستقرًا لأزمة المياه.