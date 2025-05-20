شكرا لقرائتكم خبر عن «الطقس× أسبوع».. الحرارة معتدلة إلى شديدة والأرصاد تحذر من الشبورة والرياح واضطراب الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة الأمواج والرياح

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة البحر المتوسط (خفيف: معتدل)، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح (شمالية غربية)، وفي البحر الأحمر (مضطرب)، وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح (شمالية غربية).

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

. اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (70:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

القاهرة الكبرى: شبورة مائية، ورياح نشطة أحيانا (30 كم/س)، وسماء غائمة جزئيا.

الوجه البحري ومدن القناة: شبورة مائية، ورياح نشطة أحيانا (30 كم/س)، وسماء غائمة جزئيا

السواحل الشمالية الغربية: شبورة مائية، ورياح نشطة احيانا (30 كم/س)، وسماء غائمة جزئيا

السواحل الشمالية الشرقية: شبورة مائية، ورياح معتدلة (28 كم/س)، وسماء مشمسة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، رياح نشطة (42 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وسماء مشمسة.

شمال الصعيد والصحراء الغربية: شبورة مائية، ورياح نشطة (36 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وسماء مشمسة.

جنوب الصعيد، رياح نشطة (40) كم/س قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة، وسماء مشمسة.

حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 20 مايو 2025 إلى الأحد 25 مايو 2025

بخصوص حالة الطقس المتوقعه، يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من (7:4) صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط رياح علي أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء 20 مايو علي المناطق المكشوفة من الصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر يومي الثلاثاء 20 مايو والأربعاء 21 مايو وسرعة الرياح من (70:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية

ولمعرفة تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال الأيام القليلة المقبلة من الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية من (هنـــــــــــــــا)

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