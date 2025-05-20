شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا فى المدارس لجميع الطلاب مع استبعاد أى جزء إلكتروني داخل اللجان الامتحانية، حيث لا يسمح بدخول اللجنة الامتحانية بأجهزة التابلت أو التليفون المحمول مع استبعاد أى وسيلة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات ذكية والتليفون والتابلت، تحقيقا للانضباط المطلوب داخل اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة وتكثيف الإجراءات التأمينة وأفراد التفتيش بامتحانات الثانوية العامة 2025، فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب لسرعة تفتيشهم على بوابة المدرسة قبل دخولهم اللجان الامتحانية، حيث شددت الوزارة على أن زيادة عدد الأفراد المكلفين بتأمين اللجان وتفتيش الطلاب حسب القوة العددية للطلاب داخل اللجنة الرئيسية " المدرسة " بالكامل، متابعة: قد يصل الأفراد المكلفين بتفتيش الطلاب إلى 4 و6 أعضاء وأكثر من ذلك ، للتمكن من سرعة وإنجاز تفتيش جميع الطلاب أثناء الدخول، وأيضا حرصا عليهم حتى لا يتعطلوا عن الوصول إلى اللجان.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعليمات صارمة لأفراد الأمن الإداري بتفتيش جميع الطلاب، دون استثناء، مطالبا الطلاب بالوصول مبكرا إلى اللجان، خاصة أن هناك طلاب يأتون إلى اللجان متأخرين حتى لا يتم تفتيشهم ولكن جميع الطلاب سيتم تفتيشهم، مؤكدة أن تفتيش الطلاب يتم من خلال المعلمين والإداريين فى الإدارات التعليمية والمديريات.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق بداية من 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.



