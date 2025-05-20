شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعيد إنشاء 7 عقارات بمنطقة عزبة جرجس والعسال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير منطقة جرجس والعسال وورشة سمعان بحي شبرا، حيث تشمل هذة المرحلة تطوير 7 عقارات مرحلة أولى من أصل 17 عقار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المشروع يتضمن هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة، حفاظا على سلامة الأسر المقيمة بها، وإعادة إنشاءها مرة أخرى بنظام الهيكل الخرساني قبل إعادتهم إليها، بالإضافة الى تجديد شبكة المرافق بالكامل ، وتطوير الطرق، والانارة فى المنطقة المحيطة .

وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروع يستفيد منه 29 أسرة، موضحا أن أعمال التطوير تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة أدمية للمواطنين.