شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: السد العالى حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والتابع لهيئة السد العالى وخزان أسوان، حيث شاهد عرضاً تقديمياً يوضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، وأعمال تطوير برنامج رصد ومتابعة السد العالي باستخدام أحدث أجهزة الرصد والمتابعة المستخدمة عالمياً لضمان قيام السد العالى بمهامه على أكمل وجه.

وأكد سويلم حرصه على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار 24 ساعة.

و وجه بمواصلة أعمال المتابعة الدورية لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان، واستمرار أعمال الصيانة لكافة عناصر هذه المنظومة الهامة وما يتبعهما من ورش معدات ومعامل مركزية ومخازن، ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، ووضع ومتابعة البرامج الدورية للصيانة.

كما أشاد بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الحيوي، معربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى على مجهوداتهم المخلصة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للعاملين من خلال نقل الخبرات، وتوفير التدريب اللازم، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب العمل على تحفيز الكفاءات وتحسين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لكافة العاملين بالهيئة.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يُعد “أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين” وأهم منشأ مائى فى مصر، وقد نظم السد العالى عملية الرى، وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.

وأكد سويلم أن “السد العالي سيظل حصن الأمان للمصريين، وأعظم وأهم منشأ مائي في تاريخ مصر الحديث، فهو ليس مجرد سد، بل رمز لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز. لقد نجح هذا الصرح العملاق على مدار عشرات السنين في تنظيم جريان نهر النيل، وحماية البلاد من الفيضانات والجفاف، وتوفير المياه للزراعة والصناعة، وتوليد الطاقة. ونحن نحرص على دعمه وتطويره باستمرار، وتوفير كل ما يلزم للعاملين به، لضمان قيامه بمهامه الحيوية على أكمل وجه، وبما يواكب أحدث النظم والتقنيات العالمية”.

جدير بالذكر أن المركز الثقافى الأفريقى بأسوان يُعد أحد المقاصد السياحية البارزة في أسوان، ويضم مسرحًا رومانيًا مكشوفًا، وخمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية تمثل حضارة وثقافة هذه الدول وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية.

كما يحتوي المركز على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل.