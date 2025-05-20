شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث على التوالي.

وتراوحت سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 28 إلى 25 عقدة، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، مما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.