شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني «PDF» لجميع المواد (رابط رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة مجموعة من النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب وتعريفهم بطبيعة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها، مما يساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية ويقلل من رهبة الاختبارات.

نماذج شاملة لجميع المواد وفق المنهج المقرر

تغطي النماذج الاسترشادية التي وفرتها الوزارة كافة المواد الأساسية المقررة على طلاب الصف الثالث الابتدائي، وقد تم إعدادها بما يتماشى مع محتوى المنهج حتى نهاية الترم الثاني.

وتمثل هذه النماذج محاكاة فعلية لشكل الامتحانات الرسمية، مما يعزز من قدرة الطالب على التعامل مع الورقة الامتحانية بثقة ووعي أكبر بطريقة توزيع الدرجات.

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا عبر موقعها الإلكتروني، يتيح لأولياء الأمور والطلاب تحميل النماذج بسهولة. وتشمل النماذج مواد متعددة، وهي متاحة بصيغة PDF، بما يتيح مراجعتها وطباعتها دون عناء.

يمكن الوصول إلى صفحة التحميل عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط المخصص لذلك.

تفاصيل نماذج الامتحانات المتوفرة

توزيع الدرجات لأعمال السنة 2025 للصف الثالث الابتدائي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظامًا محددًا لتوزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث الابتدائي، حيث يتم احتساب 40% من الدرجة النهائية على أساس تقييمات مستمرة خلال الفصل الدراسي، بينما تمثل الامتحانات النهائية 60% من إجمالي الدرجات. وجاء توزيع درجات أعمال السنة على النحو التالي:

5 درجات لتقييم الشهر الأول

5 درجات لتقييم الشهر الثاني

5 درجات عن كراسة الواجبات

5 درجات عن كراسة الأنشطة

10 درجات على أداء المهام الأدائية

5 درجات للسلوك والانضباط الشخصي

الوزارة تشدد على أهمية النماذج في دعم الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم أن النماذج الاسترشادية ليست فقط وسيلة تدريب عملي على الامتحانات، بل أداة هامة لزيادة وعي الطالب بشكل الورقة الامتحانية، مما يساعده على تنظيم إجاباته وتحديد النقاط المهمة في كل سؤال، وبالتالي تعزيز فرصه في الحصول على درجات مرتفعة.