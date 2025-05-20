شكرا لقرائتكم خبر عن «تغير مفاجئ» .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: درجة الحرارة تنخفض لـ 14 ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، معلنة عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد والوجه البحرى لنشعر بتحسن كبير في حالة الأجواء وتغير الطقس خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنشط الرياح على معظم الأنحاء وتنخفض درجة الحرارة التي تصل فيها الصغرى إلى 14 درجة مئوية على مدينة سانت كاترين .

الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس:

الطقس اليوم يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة في جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح بين 50-70 كم/ساعة وارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

من المتوقع شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ونصحت الأرصاد الجوية بتهدئة السرعة عند القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظا على أرواح المارة والركاب .

اقرأ أيضا: «شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

درجات الحرارة اليوم :

المدينة / العظمى الصغرى

القاهرة 32-33 18-19

الجيزة 32-33 18-19

الإسكندرية 26-28 17-18

6 أكتوبر 32-33 18

المنصورة 31-32 18

الزقازيق 32 18

المحلة الكبرى 31-32 18

بورسعيد 28-29 17-18

دمياط 28-30 17-18

الإسماعيلية 32-33 18-19

السويس 32-33 18-19

العريش 28-30 16-17

رفح 27-28 16-17

شرم الشيخ 36-38 24-25

الغردقة 35-37 23-24

مرسى مطروح 26-27 16-17

كفر الشيخ 30-31 18

طنطا 31-32 18

دمنهور 30-31 17-18

بنها 32 18

شبين الكوم 31-32 18

الفيوم 33-34 19-20

بني سويف 34-35 20-21

المنيا 36-37 21-22

أسيوط 38-39 22-23

سوهاج 40-41 25-26

قنا 41-42 26-27

الأقصر 41-43 26-27

أسوان 42-44 27-28

الوادي الجديد 40-41 24-25

سانت كاترين 30-32 13-14

مرسى علم 35-36 23-24

حلايب 34-36 22-23

شلاتين 34-36 22-23